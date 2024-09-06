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塑化落底了嗎？ 南亞止跌重回40元、台塑化守住50元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台股6日止穩反彈，上漲逾200點，塑化族群也出現止跌，不過台塑四寶反彈力道不一，以南亞（1303）、台塑化（6505）上漲力道較強，雙雙漲幅逾1%，並分別重回40、50元，而台塑（1301）、台化（1326）則表現較弱勢，僅微幅小漲。

4日台股重挫近千點，台塑四寶也受影響一同下跌，並再創新低，不過今股價出現反彈，南亞以39.4元開出，一度下跌至38.7元，但隨後急拉至40元之上，收40.05元，僅花一天就收復40元關卡。台塑化雖然最低觸及49.5元，但在買盤湧入下，一度上漲至51.4元，收50.9元。

相較之下台塑、台化反彈行情疲弱，台塑僅小漲0.05元，收46.25元，漲幅0.11%；台化上漲0.15元，收38.85元，漲幅0.39%。

觀察千張大戶持股狀況，以南亞為例，今年以來大戶一路減持股票，至8月30日持股比例已跌破80%，來到79.24%；持股低於20張的散戶則持續增加，由年初的7.02%增加至9%。

台塑的千張大戶比例於今年1月5日時為78.65%，至8月30日降至72.94%，持股低於20張的散戶則由10.21%增加至13.45%，同樣出現大戶賣，散戶買的情形。

台塑集團公布8月合併營收，台塑、南亞、台化、台塑化四公司單月業績表現，分別較上月小幅衰退8.9%、0.3%、2.2%與1%；若與去年同期比較，台化較去年成長1%。

南亞 台化 台塑化 台塑集團 台股

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