晶睿營收／8月6.7億元 月增16%

安控廠晶睿（3454）6日公告8月合併營收6.7億元，月成長16.4%，年減7.7%，晶睿累計今年前八月營收45億元，較去年同期減少33.2%。

晶睿表示，8月營收月增16.4%，主要受惠於新品貢獻，代工事業訂單穩定成長，品牌事業專案拉貨順暢，提升營收動能。

晶睿表示，公司8月參展澳洲規模最大的國際安全博覽會，展出先進的AI網路攝影機、智慧雲端安防服務VORTEX等，獲得客戶高度關注，也帶動亞太區持續成長。另外，品牌事業在美國、拉丁美洲等區域發展，成長表現亦穩定向上。隨著公司積極推動AI新品，包括入門到高階的Edge AI網路攝影機、智慧雲端安防服務VORTEX等，快速回應客戶需求，並將AI解決方案導入各個垂直應用，看好新品需求，營運持續加溫。