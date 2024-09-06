聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股漲247點成交量卻急縮 三大法人賣超8.12億
台股6日開盤後一度下跌翻黑，但隨後上漲衝高，收在21,435.19點，上漲247.48點，漲幅1.17%，成交量卻急縮至2,682.5億元，三大法人賣超8.12億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超11.95億元，投信買超54.57億元，自營商賣超（合計）74.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.25億元，自營商（避險）賣超54.4億元。
今科技權值股反彈上漲，台積電（2330）收最高918元，漲幅1.77%，聯發科（2454）收1,145元，漲幅3.15%，鴻海（2317）相對弱勢，收176.5元，小漲0.86%。AI股也止跌上漲，緯創（3231）上漲逾4%，收98元，廣達（2382）、緯穎（6669）漲幅逾3%，緯穎力守1,700元。大立光（3008）8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，但9月拉貨動能可能下滑，重挫逾6%，收2,740元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言