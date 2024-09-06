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台股漲247點成交量卻急縮 三大法人賣超8.12億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股6日開盤後一度下跌翻黑，但隨後上漲衝高，收在21,435.19點，上漲247.48點，漲幅1.17%，成交量卻急縮至2,682.5億元，三大法人賣超8.12億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超11.95億元，投信買超54.57億元，自營商賣超（合計）74.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.25億元，自營商（避險）賣超54.4億元。

今科技權值股反彈上漲，台積電（2330）收最高918元，漲幅1.77%，聯發科（2454）收1,145元，漲幅3.15%，鴻海（2317）相對弱勢，收176.5元，小漲0.86%。AI股也止跌上漲，緯創（3231）上漲逾4%，收98元，廣達（2382）、緯穎（6669）漲幅逾3%，緯穎力守1,700元。大立光（3008）8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，但9月拉貨動能可能下滑，重挫逾6%，收2,740元。

三大法人 台股 自營商

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