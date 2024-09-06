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沒有營業員容易「違約交割」？ 理財館長：養成習慣有交易就要把錢補足
新手理財：沒有營業員容易違約
台股現行的交易制度是下單成交完股票，兩天之後才扣款，也就是常聽到的「T+2日扣款」。
在這樣的制度下，你不需要先準備一百萬，就可以買一百萬的額度，反正當天你再把這些股票賣掉就好了，如果幸運賺錢的話，等於你不需要本金就操作了一百萬的部位。
但相對的，當股票下跌的時候，你就必須負擔中間數萬元的價差。
當金額再更放大的時候，損失常常超過數十萬甚至數百萬，如果沒有在交割日（T+2日）之前補好錢，造成最後沒有交割成功的話，就稱為「違約交割」。
除了損失的問題之外，違約的原因還包括忘記存錢、下錯單、營業員沒有通知提醒...等，貼文就是告訴「違約交割」的影響，以及你該如何避免。
特別提醒一下：設定定期定額ETF忘記存錢的話不算違約交割，下次扣款記得存錢就好。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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