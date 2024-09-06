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創意重登千元關卡 躋身14千金股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

創意（3443）股價6日開低走高，再度登上千元關卡，使得千金股再回升到14檔。創意今日開盤隨滑落到973元，但多頭展開反撲，一路拉高到1,030元，漲幅逾4%，盤中拉回修正，仍維持在千元之上。

凱基投顧指出，數項加密貨幣專案為創意2024年NRE營收帶來上檔空間，並預計將於2025上半年陸續進入量產階段。除了企業級SSD專案溫和復甦，以及網通交換器營收持穩之外；加密貨幣專案將決定2025年Turnkey營收年增幅度的關鍵因素。然而，上調空間將主要取決於加密貨幣的市場價格，並且這類項目通常缺乏持續的生命周期。

台新投顧表示，SSD controller、Networking等TK產品方面，只要終端面對中國大陸市場，產品生命周期就會很長，因為其他廠商做不了。SSD controller 目前沒有看到更積極樂觀布局，也沒有往下個世代走，7nm 投入成本很高，終端市場應用短期沒有看到新的契機，現在也沒有看到復甦，但客戶庫存水位下滑。目前消費性和PC都沒有復甦。而Digital camera、BMC 需求目前來看都還不錯。

加密貨幣

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