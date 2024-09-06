台股上下震盪逾300點 盤中站上21400點

台股今天開高，早盤一度翻黑，隨後買氣回籠，上漲逾270點，盤中站上21400點關卡，高低震盪逾300點。

11時左右，加權指數上漲184.07點，為21371.78點，成交值新台幣1619.43億元。

台積電盤中漲16元至918元；鴻海漲3元至178元。聯發科一度翻黑，盤中上漲40元至1150元。大立光低點2710元，下挫215元，不過中場跌勢有收斂跡象。

今天盤中電子、金融股都上漲，營建、造紙類股較弱，國建、國產跌幅在2%內；士紙、正隆下跌1%左右。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，投入AI晶片技術的博通（Broadcom）公布財報不如預期，讓台股晶片股承壓，加上大立光8月營收創高，但預期9月拉貨動能下滑，股價下殺。台股現階段壓力在4日下跌近千點的缺口，即21574點，正好是近半年線21609點附近位置。

廖健佑指出，台股近來橫向盤整，須靠利多帶動，越過半年線，才容易出現像樣反彈。今天晚間美國公布非農就業數據，是影響美股及台股重要指標。