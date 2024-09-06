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美將表決生物安全法案 保瑞領漲生技股

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照

美國眾議院傳出9月9日投票表決《生物安全法案》（Biosecure Act），限制中國生技製藥巨頭為美國生技業提供服務。業內預期，國內CDMO大廠包括台康（6589）、永昕（4726）、泰福（6541）、保瑞（6472）、北極星（6550）等都有望受惠，保瑞6日止跌上漲，盤中漲幅逾4%，永昕漲幅逾1%；另外，台新藥（6838）也強漲逾6%。

美國參議院今年5月通過新版生物安全法案，將限制美國藥廠和醫療保健公司與中國大陸藥企合作。到了近日再度傳出，美國眾議院9月初將表決生物安全法案，禁止聯邦承包商與華大基因、華大智造、華大基因美國公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物等五大中國公司，開展業務往來，台廠將受惠轉單商機。

保瑞日前宣布與泰福生技結盟時，董事長盛保熙指出，雙方合作主要著眼於生物製劑CDMO（委託與製造）業務共同目標，並特別強調，針對美國推動《生物安全法案》相關政策，希望能搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求。

保瑞今年再度發動對兩家美國藥廠生產基地的併購，若加上與泰福生技的策略聯盟，保瑞集團在北美洲已可掌握四座生產基地。

台新藥8月時宣布將治療眼部手術後發炎及疼痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%）結合美國合作夥伴Eyenovia的眼噴霧給藥技術，共同開發緩解乾眼症急性症狀的新藥。

今年3月也已獲得美國FDA批准，可用於治療眼部手術後發炎及疼痛，搶攻美國一年約700萬件眼科手術治療商機。

保瑞自高點975元一路下跌，前天觸及700元關卡，今止跌反彈，盤中漲幅逾4%；台新藥8月13日以每股承銷價36元掛牌上市後，股價表現平平，今盤中強漲逾6%，一度上漲至40.5元。

保瑞 美國

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