快訊

周六白露…轉運法大公開！3生肖運勢爆棚 愛情事業大豐收

春哥侃陸╱中共回歸老朋友外交 誰會是「新季辛吉」？

社論／公務員的宿命：成為劊子手或代罪羔羊？

華通8月營收雙增 法人看好今、明年獲利成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

華通（2313）8月營收70億元，月增4.2%、年增8.4%，主要是美系大客戶新機主板開始量產，符合市場預期。法人機構表示，第3季為美系大客戶產品出貨旺季，華通各大產品線稼動率將逐步滿載，但LEO客戶地面板改版，依據7月、8月營收數據，小幅下調第3季營收預期，預估單季營收210億元，季增24.5%、年增7.3%，毛利率18.4%，稅後純益19.4億元，季增68.6%、年增15.6%，每股獲利（EPS）1.6元。

展望2024年，在大客戶新機尚未正式開賣前，暫先維持Mobile Phone、PC、FR+FPC、SMT相關營收年增1~7%不等的看法，低軌衛星營收公司則給出可望微幅超越原先130~140 億元指引，因此，預估全年營收758.5億元，年增13.1%，毛利率16.8%，稅後純益61.8 億元，年增48.2%，EPS為5.2元。

2025年方面，受惠消費者汰換美系大客戶AI產品速度加快，以及低軌衛星將有新產能加入，預估全年營收848.9億元，年增11. 9%，毛利率18.41%，稅後純益82.7億元，年增33.8%，EPS進一步成長至6.9元。

毛利率 營收

延伸閱讀

廣達：AI下半年只會更好 法人估前三季EPS 11元起跳

崇越 擬設捷克物流中心

毛利率逐季攀升散熱股：奇鋐

四大產線需求穩健上揚的優質股

相關新聞

大TV面板價跌 中小尺寸有望止穩 雙虎有壓

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布最新面板報價，預期9月電視面板需求持續偏弱，大尺寸產品跌勢仍擋不住...

辛耘：AI榮景才剛開始

台積電先進封裝設備協力廠商辛耘執行長許明棋接受彭博電視訪問時表示，AI晶片需求未來幾年應會持續帶動半導體業成長，外界憂心...

工研院搭橋 助攻矽光子鏈

隨著AI快速發展，矽光子已成為未來科技競爭的重要關鍵，工研院偕同台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）昨（5）日舉...

友達 衝刺垂直場域業務

友達今年參加台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024），昨（5）日秀出一系列非面板布局。友達智慧服務事業...

談輝達面臨調查 童子賢：不認為AI產業壟斷

輝達（NVIDIA）傳面臨反壟斷調查，和碩董事長童子賢昨（5）日對此議題表示，到目前為止，不認為AI產業有壟斷的嫌疑。

戴爾、慧與 同聲唱旺AI前景

伺服器品牌龍頭廠戴爾（Dell）創辦人兼執行長戴爾4日高呼「AI需求相當巨大且持續擴增」，第二大品牌廠慧與（HPE）4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。