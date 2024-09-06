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下跌無小麥的人上漲也不會有…但害怕買在高點怎辦？ 專家：定期定額

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

小麥下跌時手上沒有小麥的人，小麥上漲時也不會有小麥！

這是在財經議題上常被拿出來討論的一句話，意思是猶豫不決、觀望太久的投資人，將會錯過許多行情！

強者我朋友就很符合這個情境。

他常常在大跌的時候問我可不可以買，其實我知道他想要採用領息的方式來進行投資，於是我就建議他平常有閒錢就可以用零股的方式買進股票。

但是他又很怕自己買在相對高點，此時我請他使用定期定額大法，將「規律買進」的動作交給系統去執行，以克服自己對於股價的敏感心魔，等到哪天再去看帳戶的時候，一定覺得比什麼都沒做還要來得值得。

而且朋友手上已經有7張某ETF，若是維持季配0.5元以上，每季至少收到3500元現金股利，是可以支持每個月扣款一次千元的定期定額。我們直接把股利再投入想成是該ETF幫你生股票，不花到你口袋平常的資金就能夠擁有生生不息的買進循環，其實也是克服心魔的一個方法啊！

我自己就是定期定額或定期定股買進，等到行情有大跌的時候再依當下狀況酌量買進，反正是長期持有，除了平常的領息，也參與長期上漲行情，少量累積總比猶豫不決而錯過行情來得有作為啊！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 定期定股

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