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2,174億！台股外資連12賣 八大行庫進場承接、買盤瞄準電子權值股
台股昨（5）日反彈行情虎頭蛇尾，早盤由權王台積電（2330）領漲、收復900元大關，攜手股王信驊及富邦金等金控出面表態，受外資持續提款257億元，連12賣累計達2,174億元，指數開高走低，終場僅小漲94點收21,187點。
三大法人昨日賣超339.5億元，其中，外資再調節257.1億元，連12賣、賣超2,174.7億元，累計今年來賣超5,571.7億元；投信昨日買超67億元，連15買、累計買超627.2億元；自營商賣超149.4億元，連四賣、累計賣超617.1億元。
外資持續站在空方，但昨日在台指期留倉淨空單大舉回補5,248口，降至25,669口，是7月5日以來新低水準，終結連40個交易日處於3萬口以上，顯示外資在半年線以下殺低意願有限，態度開始轉趨中性。
八大公股行庫昨日仍進場承接60億元，買盤敲進聯發科、鴻海、廣達等電子權值股，已連12買、累計加碼501.7億元。
國泰投信董事長張錫認為，台股正打第二隻腳，AI趨勢才剛起步，台股大跌就是進場機會。
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