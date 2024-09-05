台股昨跌千點…金管會副主委妙喻「帶著雨傘」：市場總有風雨

金管會副主委陳彥良5日於「2024 AI金融科技發展論壇」表示，現在進入AI銀行應用階段，包括反洗錢、反資恐以及金融市場預測，但市場總有風雨，他並笑稱「昨天我也帶著雨傘」，因為台股一度跌千點，不過相較前次跌1,800點的經驗「我們都很穩」。他強調金管會6月已發布金融業運用AI六大指引，會兼顧金融業發展與安全。

金融總會理事長蘇建榮指出，金融跟科技結合是趨勢，但還不夠，要加入AI才是未來發展新趨勢；不只可以落實普惠金融，更讓金融科技更加普及，金總在金管會指導下成立金融科技共創平台、金融科技創新園區，結合金融業界和科技業界，且金管會已發布指引，相信未來金融業在AI應用上會非常旺。

中國信託數位科技處資深副總經理王俊權表示，台灣看到輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的新聞都很嗨，但他自己每次看著黃仁勳的新聞「嗨著嗨著就哭了」。因為台灣不是真的AI科技中心，頂多只能稱為AI科技製造中心，AI設備用於國內百工百業其實是少的。

他強調，數據顯示台灣ICT產業就業人口占比8.6%、貢獻GDP 18.5%；金融業就業人口約8%，貢獻GDP卻僅6％；近五年台灣GDP成長25%，金融業一直都貢獻6％左右。因此AI產業化如何走向「產業AI化」才是重點，也是如何使金融業扮演成長聖杯的關鍵。

論壇期間，在場金融科技新創業者反應，國發基金投資有兩種模式，一是直接投資，金額較大至少1億元以上，因此新創業者去找國發基金，多數會被引導走向搭配創投模式，前提是創投若評估可投資，國發基金搭配，但重點在於國內創投普遍對金融科技產業不熟悉且興趣不高，創投不想投，國發就不會跟，很多金融科技業者都有找過國發基金，最後順利的不多，建議可以推動金融科技基金，成為領頭羊帶動創投或其他資金進來。