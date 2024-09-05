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美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

台特化競價拍賣完成 得標均價高達137.99元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台特化順利完成上櫃前競拍。圖為台特化總經理張雄飛（左起）、董事長徐秀蘭及財會處處長廖介徹在上櫃前法說會後合影。圖/聯合報系資料照片
台特化順利完成上櫃前競拍。圖為台特化總經理張雄飛（左起）、董事長徐秀蘭及財會處處長廖介徹在上櫃前法說會後合影。圖/聯合報系資料照片

中美晶集團旗下台特化（4772)，首次上櫃股票承銷案的競價拍賣已於今日圓滿完成。初次上櫃承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式，由元大證券主辦。競價拍賣部分，已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價高達137.99元，超額認購率達4.7倍，公開申購承銷價為110元，顯示市場對台特化的成長性抱持高度期待。

台特化本次辦理競價拍賣股數總計6800張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共3302筆，合格投標單共計3萬2001張，超額認購比率達4.7倍。

今日開標結果顯示，最低得標價為132.31元，最高得標價為150.00元，計算得標加權平均價為137.99元。

值得注意的是，法人投資者對台特化青睞程度超出預期，得標率高達36.72%。相較於近期市場其他競價拍賣案件，本次案件法人得標率顯著偏高，充分證明法人對台特化認同。

此外，以得標加權平均價137.99元相對截標日興櫃均價155.5元，約為興櫃均價89折，近期金融市場劇烈震盪下，投資人仍願意以相對較高折數認購台特化股票，看好未來發展前景。

台特化成功完成競價拍賣後，即將正式掛牌上櫃，成為中美晶集團旗下又一顆耀眼的明星企業。在中美晶集團豐富資源的挹注下，台特化將充分發揮其在材料研發與製造方面的優勢，並與集團內各公司緊密合作，共同打造世界級的半導體材料供應鏈，同時更將提升中美晶集團的整體實力。

中美晶 半導體 興櫃 認購

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