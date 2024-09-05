就市論勢／顯卡族群 逢低布局

經濟日報／ 陳釧瑤（統一奔騰基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

8月美國製造業PMI僅47.2，不如預期，且為連續第五個月位於萎縮區間，引發市場再次擔心經濟可能硬著陸，美股下跌，半導體股成重災區，主要受到AI龍頭輝達財報未達高標，投資人逢高獲利了結影響。

台股近期因經濟數據多空交雜，盤勢區間震盪，8月下旬成交量縮小至3,000億以下，投資人追高意願不足。9月聯準會降息已形成市場共識，降息後市場預期美國經濟成長將恢復動能。

投資建議

基本面及資金面利多使台股年底行情可期，以長線布局來說，可在大盤短線出現回檔時分批進場。選股方面，以AI族群（包括上游設備、下游組裝、零組件等）、受惠蘋果新品規格升級的供應鏈（例如光學）為主。遊戲顯卡相關供應鏈股價已打底許久，目前評價均在平均水準以下，近期因黑神話悟空帶動中國市場對顯卡升級需求，加上輝達預計年底發表新晶片，可趁股價回檔逢低布局。

台股 美國經濟

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