業績三增股 盤面要角

8月營收密集出籠，上市櫃公司營運表現備受矚目；截至昨（5）日止，群光（2385）、智邦、聚陽、亞光、富采等，8月營收月增與年增率，以及今年前八月營收年增率，齊步攀升，這些「業績三增股」可望擷取盤面目光。

台股昨天除台積電外，其他權值股較無表現，大盤開高走低，盤中一度漲逾300點，最高漲至21,488點，隨後漲幅收斂，終場漲94點，收21,187點，成交量縮至3,213億元，未能站上5日線，半年線也未收復。

台新投顧副總黃文清表示，台股8月營收接續公布，今年第3季財報本（9）月底後也將邁入結算高峰，現階段盤勢多空交戰，業績股可望躍居抗震指標。

統計在已公布8月營收個股中，有13檔無論是營收月增或年增，還是前八月營收年增，均齊步攀升，主要分布在半導體、光電、網通、電子零組件等電子股，傳產有紡織、航運、橡膠等。

觀察8月營收月增率，聚陽、群光、信驊等，都較上月成長超過一成；亞光、智邦、天鈺、全新、海悅、台燿、富采、精測、南帝、慧洋-KY等，8月營收也都較上月正成長。

進一步分析8月營收年增率，信驊、台燿、亞光、慧洋-KY等，都年增五成以上；其他8月營收較去年同期穩步成長個股，還包括精測、南帝、智邦、天鈺、海悅、聚陽、富采、群光、全新等。