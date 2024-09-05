8月大股災…外資大賣台股近千億 前八月創史上同期第四大賣超
8月大股災的外資賣股情況如何？答案揭曉，金管會今日出具最新統計，今年8月的外（陸）資單月賣超台股990.05億元，為2011年以來單月第26大的賣超，另外今年截至8月底，外資賣超台股上市櫃股票總金額為4086.15億元，創同期第四大累計賣超。
統計也顯示，今年8月，單月淨匯入14.17億美元，為2011年以來第71大匯入，不過截至今年8月，外資淨匯入279.92億美元，亦為史上同期最高的淨匯入金額。
金管會也再次強調台灣產業基本面指出，截至7月，累計上市櫃公司的營收金額23.86兆元，年增率11.69%，創歷年同期次高紀錄，最高則是2022年7月底為24.06兆元。
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