台股反彈但外資仍賣超 這兩大類股竟獲外資最多青睞

台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，但是三大法人中僅投信買超，外資仍是賣超253.57億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十大個股中以金融股占多數，竟有6檔進榜，買超冠軍仍是新光金（2888），獲外資買超60,955張，另外，航運股則有3檔，2檔航空股同步獲外資買超。

台股早盤以21,271.09點開高，指數一度拉升至21,488.81點，上漲396.06點，但隨後漲幅縮小，盤中低點達21,150.99點，終場收在21,187.71點，漲幅0.45%。

三大法人賣超339.84億元，包括外資賣超253.57億元，投信買超63.18億元，自營商賣超（合計）149.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.57億元，自營商（避險）賣超94.89億元。

統計貢獻大盤漲點最高的前十名包括台積電（2330）貢獻大盤指數約108點，富邦金收92.3元，上漲1.8元，貢獻大盤指數約8點，國泰金以62.4元收盤，上漲0.8元，貢獻大盤指數約4點，另外，台光電、兆豐金、可成、中華電、聯電、開發金、智邦等也是上漲表現。

外資前一個交易日賣超逾千億元，5日再賣超253.57億元，自8月21日以來，已連續12個交易日賣超台股，合計賣超金額達2,171億元；不過，外資持續賣超下，仍有逆勢獲得外資青睞的個股。

統計5日外資買超個股前十大則依序有新光金、開發金、富邦金、陽明、長榮航、玉山金、華南金、華航、國泰金、國泰20年美債正2等，新光金持續獲外資買超，且蟬聯買超第一名，開發金居外資買超第二大，獲買超46,899張，外資買超富邦金9,091張居第三。

航運股也有3檔進入外資買超前十個股，貨櫃股的陽明獲外資買超5,663張，另外，2檔航空股也同步獲外資買超，買超長榮航5,506張，買超華航4,192張；台積電以902元收盤，上漲13元，漲幅1.46%，外資轉為買超3,494張。