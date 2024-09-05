快訊

柯文哲上囚車畫面曝光！他穿米白色外套、雙手上銬 支持者高喊：主席加油

柯文哲偵訊2.5小時羈押禁見 法院裁定理由曝光「明知違法仍執意為之」

直播／柯文哲羈押了！第二回合羈押庭結果逆轉 法院今裁定收押禁見

外資再砍253億元…賣最多個股竟是他 遭外資賣超31,942張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，三大法人中以外資賣超253.57億元最高。示意圖。聯合報系資料照片
台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，三大法人中以外資賣超253.57億元最高。示意圖。聯合報系資料照片

台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，三大法人中以外資賣超253.57億元最高，自8月21日以來，已連續12個交易日賣超台股，統計外資單日買賣超個股發現，鴻海（2317）遭外資賣超31,942張，高居賣超個股冠軍，股價以175元收盤，半年線宣告失守。

台股早盤以21,271.09點開高，指數一度拉升至21,488.81點，上漲396.06點，但隨後漲幅縮小，盤中低點達21,150.99點，終場收在21,187.71點，漲幅0.45%。

三大法人賣超339.84億元，包括外資賣超253.57億元，投信買超63.18億元，自營商賣超（合計）149.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.57億元，自營商（避險）賣超94.89億元。

台股在經過前一個交易日大跌近千點的衝擊後，5日反彈，由權王台積電（2330）領軍上攻，早盤以907元開出，一度拉升至915元，低點也曾回至900元，終場則是收在902元，上漲13元，漲幅1.46%，市值增至23兆3,921億元。

台積電貢獻大盤指數約108點，另外，富邦金收在92.3元，上漲1.8元，貢獻大盤指數約8點，國泰金以62.4元收盤，上漲0.8元，貢獻大盤指數約4點，另外，台光電、兆豐金、可成、中華電、聯電、開發金、智邦等，也是上漲表現，為貢獻大盤指數的前十名。

不過，鴻海、聯發科、台塑化、廣達、南亞、台達電、嘉澤、華城、華碩、台塑等則是下跌，為跌點前十大個股。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、華邦電、復華台灣科技優息、聯電、中石化、復華富時不動產、宏碁、群益科技高息成長等。

鴻海高居外資賣超冠軍，連續2個交易日都遭外資賣超，投信則是買超151張，連三買；華邦電遭外資賣超16,123張，聯電也遭外資賣超11,993張，另外，中石化則是遭外資賣超10,750張。

三大法人 個股 台股 外資 鴻海

延伸閱讀

聯電營收／8月206.45億元 月減1.2%、年增8.94%

台股上漲94點 三大法人賣超339億元

台股開高走低 彈94點收21,187點、台積電上漲13元收902元

美股漲跌互見台積電ADR翻紅 法人：台股震盪區間擴大

相關新聞

台股開高走低 彈94點收21,187點、台積電上漲13元收902元

台股5日開高走低、全場仍力守紅盤，持續失守半年線，終場收21,187.71點，漲94.96點、漲幅0.4 %，成交金額3...

台積電領漲 台股反彈逾300點、逼近21500點

台股今天跌深反彈，指數開高震盪，早盤反彈逾300點至21488點，盤中維持21400點以上區間整理；台積電早盤上漲25元...

台股反彈但外資仍賣超 這兩大類股竟獲外資最多青睞

台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，但是三大法人中僅投信買超，外資仍是賣超253.57億元，統計外資買...

8月大股災…外資大賣台股近千億 前八月創史上同期第四大賣超

8月大股災的外資賣股情況如何？答案揭曉，金管會今日出具最新統計，今年8月的外（陸）資單月賣超台股990.05億元，為20...

外資再砍253億元…賣最多個股竟是他 遭外資賣超31,942張

台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，三大法人中以外資賣超253.57億元最高，自8月21日以來，已連續...

新話題股！次族群中小型股輪番表現

加權指數進入反彈後的修正整理格局，AI相關個股漲勢暫歇，盤面未見胃納量夠大的主流族群表態，次族群中小型股依題材輪番表現，擁業績與籌碼優勢股，較具有表現機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。