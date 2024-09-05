外資再砍253億元…賣最多個股竟是他 遭外資賣超31,942張

台股5日以21,187.71點收盤，上漲94.96點，三大法人中以外資賣超253.57億元最高，自8月21日以來，已連續12個交易日賣超台股，統計外資單日買賣超個股發現，鴻海（2317）遭外資賣超31,942張，高居賣超個股冠軍，股價以175元收盤，半年線宣告失守。

台股早盤以21,271.09點開高，指數一度拉升至21,488.81點，上漲396.06點，但隨後漲幅縮小，盤中低點達21,150.99點，終場收在21,187.71點，漲幅0.45%。

三大法人賣超339.84億元，包括外資賣超253.57億元，投信買超63.18億元，自營商賣超（合計）149.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.57億元，自營商（避險）賣超94.89億元。

台股在經過前一個交易日大跌近千點的衝擊後，5日反彈，由權王台積電（2330）領軍上攻，早盤以907元開出，一度拉升至915元，低點也曾回至900元，終場則是收在902元，上漲13元，漲幅1.46%，市值增至23兆3,921億元。

台積電貢獻大盤指數約108點，另外，富邦金收在92.3元，上漲1.8元，貢獻大盤指數約8點，國泰金以62.4元收盤，上漲0.8元，貢獻大盤指數約4點，另外，台光電、兆豐金、可成、中華電、聯電、開發金、智邦等，也是上漲表現，為貢獻大盤指數的前十名。

不過，鴻海、聯發科、台塑化、廣達、南亞、台達電、嘉澤、華城、華碩、台塑等則是下跌，為跌點前十大個股。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、華邦電、復華台灣科技優息、聯電、中石化、復華富時不動產、宏碁、群益科技高息成長等。

鴻海高居外資賣超冠軍，連續2個交易日都遭外資賣超，投信則是買超151張，連三買；華邦電遭外資賣超16,123張，聯電也遭外資賣超11,993張，另外，中石化則是遭外資賣超10,750張。