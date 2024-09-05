台股上漲94點 三大法人賣超339億元
台股5日開高反彈，但尾盤賣壓出籠，漲幅縮小，收在21,187.71點，上漲94.96點，漲幅0.45%，成交量3,213.22億元，三大法人賣超339.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超253.57億元，投信買超63.18億元，自營商賣超（合計）149.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.57億元，自營商（避險）賣超94.89億元。
台股今出現反彈，一度上漲超過300點，台積電（2330）最高漲至915元，終場收902元，漲幅1.46%，仍守住900元。聯發科（2454）續跌，收1,110元，跌幅2.2%，鴻海（2317）收175元，下跌2.51%。先前表現強勢的電機類股喬福（1540）、高鋒（4510）、羅昇（8374）等都開高走低，而股價持續疲弱的塑化股續跌，南亞（1303）跌破40元，收39.35元，跌幅2.83%。
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