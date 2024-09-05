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反彈只靠台積電 最後一盤爆賣單收902元、市值23.39兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。 （路透資料照片）
台積電。 （路透資料照片）

台股5日開高，盤中一度拉升至21,488.81點，上漲396.06點，終場則是收在21,187.71點，上漲94.96點；台積電（2330）最後一盤爆出3,429張賣單，以902元收盤，上漲13元，漲幅1.46%，影響大盤指數約108點。

台股5日以21,271.09點開高，指數一度拉升至21,488.81點，但隨後漲幅縮小，盤中低點達21,150.99點，終場收在21,187.71點，漲幅0.45%。

權王台積電是盤面上領軍的指標，早盤以907元開出，一度拉升至915元，低點也曾回至900元，終場則是收在902元，上漲13元，漲幅1.46%，市值增至23兆3,921億元。

台積電貢獻大盤指數約108點，富邦金（2881）收在92.3元，上漲1.8元，貢獻大盤指數約8點，國泰金（2882）以62.4元收盤，上漲0.8元，貢獻大盤指數約4點，另外，台光電（2383）、兆豐金（2886）、可成（2474）、中華電（2412）、聯電（2303）、開發金（2883）、智邦（2345）等，也是上漲表現，為貢獻大盤指數的前十名。

不過，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台塑化（6505）、廣達（2382）、南亞（1303）、台達電（2308）、嘉澤（3533）、華城（1519）、華碩（2357）、台塑（1301）等則是下跌，為跌點前十大個股。

台塑化 台積電

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