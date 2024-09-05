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台股開高走低 彈94點收21,187點、台積電上漲13元收902元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股5日開高走低、全場仍力守紅盤，持續失守半年線，終場收21,187.71點，漲94.96點、漲幅0.4 %，成交金額3,213.2億元。另外，櫃買指數收跌0.3%。台積電（2330）收902元、漲13元。

在成交量排行榜中，量大且股價走強的個股包括：富喬（1815）、怡利電（2497）、博磊（3581）、建德工業（6606）、台燿（6274）、盟立（2464）、永光（1711）、力積電（6770）、台通（8011）、普安（2495）、開發金（2883）等，成交量皆達萬張以上；不過量大卻走弱的標的則有：羅昇（8374）、精材（3374）、喬福（1540）、一詮（2486）、毅嘉（2402）、燿華（2367）、高鋒（4510）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、所羅門（2359）、大銀微系統（4576）等。

展望台股後市，法人分析，中華經濟研究院發布8月製造業採購經理人指數為53.6，指數較前一月上升1.4，連續四個月維持擴張（指數高於50）。部份廠商雖然較為保守，此乃因美國經濟、降息和年底總統大選等都仍具不確定因素、加上大陸終端需求仍未復甦、下半年景氣的變數可能較多，但未來六個月展望指數52.8仍連七個月擴張，但景氣雖然擴張趨緩，仍未現反轉跡象，下半年仍樂觀看待。

近期國際AI逆風事件頻傳，先有美超微延後遞交財報，再有輝達（NVIDIA）反壟斷調查升級，使市場對於AI未來展望出現動搖，拖累台股失守半年線，所幸權值雙雄台積電、鴻海（2317），仍站穩半年線之上，有望為後續台股提供相應支撐，整體來看，短線台股不排除仍有下探可能，不過在權值股有撐下，預期再跌空間應相對有限。

另外，國際半導體設備展正式開展，本次焦點在半導體設備、矽光子、工具機，成為盤面焦點。非電走勢全軍覆沒，塑膠創波段新低，除工具機值得留意外，僅自行車、成衣或有表現空間。

半導體 台積電 台股 景氣 櫃買指數

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