亞泰漲停衝上百元 這幾檔電子組件亮燈跟進成盤面亮點

台股經過前一個交易日大跌的衝擊後，5日反彈，大盤指數上漲逾300點，櫃買指數也同步上漲，各類股上漲居多，上櫃電子組件股由8月營收交出佳績的影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）領軍，股價開高後衝上漲停100元，寫下歷史新高，富喬（1815）、律勝（3354）、久威（6114）、聯寶（6821）、及上市電子組件股的立德（3058）、鴻碩（3092）、晟鈦（3229）、榮科（4989）等也大漲亮燈漲停。

台股5日以21,271.09點開高，指數一度拉升至21,488.81點，上漲396.06點，盤中上漲逾300點，櫃買市場也是開高上漲的表現；集中市場電子占大盤成交比重約6成，由半導體股領軍，盤中漲幅逾2%，電子組件也上漲；櫃買市場部分，電子股占大盤比重約55%，電子組件漲幅逾2%，表現相對搶眼。

亞泰8月營收4.81億元，為2022年3月以來最佳，創歷史次高，月增12.5%，年增90%，營收亮眼主要受惠客戶需求強勁，累計今年前八月營收28.59億元，年增14.9%；亞泰表示，目前產能滿載。

亞泰第2季稅後純益1.38億元，每股純益1.9元；上半年稅後純益2.52億元，年增5%，每股純益3.48元；法人預估，亞泰第3季營收有機會改寫新高；亞泰與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，有助帶動產品均價（ASP）及毛利率增長。

亞泰早盤以99.9元開高後直衝上漲停100元，創下歷史新高，漲停及市價排隊買單超過4,700張；亞泰強鎖漲停，上櫃電子組件包括富喬、律勝、久威、聯寶也都亮燈漲停；另外，集中市場也有立德、鴻碩、晟鈦、榮科等4檔電子組件股衝上漲停。

磁性元件大廠聯寶第2季合併營收為1.27億元，稅後純益872萬元，季增74.03%，每股純益0.28元；累計上半年合併營收2.41億元，稅後純益1,373萬元，每股純益0.44元。

聯寶積極擴大磁性元件及無線充電兩大業務，隨著歐洲、美國與南亞地區磁性元件訂單需求提升，並密切掌握無線充電上游模組供貨交期，可望挹注未來營運成長動能。