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台積電領漲 台股反彈逾300點、逼近21500點

中央社／ 台北5日電
台股今天跌深反彈，指數開高震盪，早盤反彈逾300點至21488點，盤中維持21400點以上區間整理。中央社
台股今天跌深反彈，指數開高震盪，早盤反彈逾300點至21488點，盤中維持21400點以上區間整理。中央社

台股今天跌深反彈，指數開高震盪，早盤反彈逾300點至21488點，盤中維持21400點以上區間整理；台積電早盤上漲25元至914元、重回900元關卡，鴻海、聯發科相對較弱。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表鴿派言論，但美國勞工部數據顯示7月職缺數降至3年半以來低點，美股主要指數今天收盤漲跌互見，費城半導體指數上揚0.25%。

台股加權指數早盤反彈最高上漲396點，至21488.81點；至10時30分，台股上漲312點，至21405點，漲幅約1.48%。類股表現上，電子股上漲約1.57%，金融股上漲1.73%；代表中小型股票的櫃買指數漲0.89%。

觀察盤面焦點，台積電上漲25元，至914元，漲幅2.81%；鴻海翻黑小跌，聯發科跌逾1%，台光電等AI概念股勁揚。

蘋果概念股中，大立光、健鼎、新日興、和碩、臻鼎-KY等反彈上漲；航空股勁揚，虎航攻上漲停62元，長榮航漲近2%、華航漲逾3%。

台積電 蘋果概念股

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