台積電重返9字頭早盤衝上914元 市場對輝達擔憂淡化

台積電今日股價重返900元早盤衝上914元，市值回升至23.6兆元以上，法人認為市場對輝達擔憂淡化，台積電ADR昨也反彈反應市場對相關議題逐漸鈍化，且蘋果新品正步入備貨旺季。

法人分析，目前美國司法部對於NVIDIA壟斷尚未定義，仍需等待對於壟斷定義是否納入AI ASIC、IT 支出，不僅僅只計算CSP與企業端對於AI伺服器的資本支出，美國司法部曾於2020年10月20日對Google提出反壟斷訴訟，指稱Google壟斷互聯網市場，最終於2023年12月同意支付7億美元與美國各州和解Google Play反托拉斯爭議；2020年12月，美國提起對Facebook併購Instagram、Whatsapp的反托拉斯訴訟，最終美國法院在2021年6月因未提供足夠詳盡的資料而駁回；2023年9月美國聯邦貿易委員會對Amazon提起反托拉斯訴訟，相關訴訟目前仍持續，從過往反壟斷案例觀察調查案件曠日廢時，預估短期對於台廠供應鏈影響甚微。

以晶片端角度而言，法人則分析，預估B200晶片沒有太多問題，GB系列只要能解決後續的散熱問題就可以如期出貨，而B100晶片需求較差且占用CoWoS-L的產能，後續將以改版的B200A 替代（CoWoS-S），差異在於single die以及較少的HBM 144GB，對台積電影響而言，短時間B100的訂單將由H系列彌補，而後續將可承接更多NVIDIA 訂單（不受限於封裝產能）。