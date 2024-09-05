台積電（2330）破千時台灣驕傲…下殺散戶卻爭相撤離？小車「3方法」：存股人要各走過一次熊、牛市

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聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。記者黃仲裕／攝影
台股示意圖。記者黃仲裕／攝影

存股心態：如何讓自己的耐心不會消磨殆盡？

談到Buy & Hold長期持有股票或ETF，一般人的問題不是在於Buy，而是在於Hold。大眾投資喜歡賺快錢，對於投資績效急於求成，明明看過不少投資書，明白長期複利需要數十年的時間，理智上也認同，但行為上往往背道而馳。

台積電為例，近幾年晶圓先進製程的技術護城河始終都在，當它上漲破千元時是台灣的驕傲、護國神山，一旦遇到市場不理性下殺後的反彈，都會被當成散戶爭相撤離的人道走廊。

美債也是，自2022年開始價格不斷下殺，「買美債 = 送分題」的口號一直喊到2024年才似乎有了降息的眉目，然而中間二年多的時間又有多少人是還沒拿到分便已認賠離開的呢？

許多事情都是如此，剛開始熱情滿滿、信心十足地買進標的，經歷了幾個月、幾年的持有，突然遇到崩盤或不利消息，累積多時的帳上未實現獲利一口氣回吐，當初存股的雄心壯志，轉眼間消失得無影無蹤，只剩下不理性的賣出行為，砍在阿呆谷。

在這段「長期」持有的過程中，我們可以做哪些事，才能讓自己的耐心不會消磨殆盡？

ㄧ、看書

例如粉專之前介紹過的《用心於不交易》、《存股輕鬆學》、還有小車的兩本書《給存股新手的財富翻滾筆記》、《給存股族的ETF實驗筆記》，特別是關於「心態」的篇章要不斷複習，可以把書中讀起來特別有感的文章貼上側標，遇到迷茫的時刻方便隨時翻閱，提醒自己莫忘初衷。

二、資產配置

依照心理的承受度做好適合自己的資產配置，標的有衝刺也有防禦，牛市時，能享受上漲紅利，熊市來臨時，也有防禦型資產可以領息。

三、累積實戰經驗

篩選、買進好標的，除非ETF選股邏輯與自己想法相悖或股票的公司經營走下坡，其他一律長期緊抱持股。至少要各走過一次熊市和牛市，才稱得上是擁有完整經歷的存股人。也相信成功撐過熊牛市的投資者，面對未來漫長的未知局勢，心態能更加平穩堅定。

此外，要特別針對股災做反省，紀錄自己當下的心情與想法，以及行動上做了哪些交易？好則嘉勉，不妥之處就提醒自己未來不要重道覆轍。

期許大家在長期持有的道路上，不要只是說說而已，要身體力行方能在多年後享受豐碩成果。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 台積電 心態 績效 資產 選股邏輯 風險

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