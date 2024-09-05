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美股漲跌互見台積電ADR翻紅 法人：台股震盪區間擴大

中央社／ 台北5日電
美股主要指數今天互有漲跌，道瓊工業、費城半導體指數收紅，台積電ADR上漲。路透
美股主要指數今天互有漲跌，道瓊工業、費城半導體指數收紅，台積電ADR上漲。路透

美股主要指數今天互有漲跌，道瓊工業、費城半導體指數收紅，台積電ADR上漲。台股4日暴跌999點，收在21092.75點，投顧分析師指出，短線若無新利多催化，台股可能擴大震盪區間。

美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表鴿派言論，但美國勞工部數據顯示7月職缺數降至3年半以來低點，美股主要指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲0.09%、標準普爾指數下滑0.16%，以科技股為主的那斯達克指數下挫0.3%、費城半導體指數上揚0.25%。

輝達（NVIDIA）股價繼前一日重挫後，今天再跌1.66%；台積電ADR則上漲0.24%，收在160.87美元。

因美國8月製造業數據引發市場憂心經濟前景，拖累台股4日指數下挫999.46點，收在21092.75點，創史上第3大收盤跌點。據統計，外資大砍台股達新台幣1007.51億元，創下單日賣超歷史新高紀錄；被視為散戶動能的融資餘額減少39.61億元。

投顧分析師指出，美股昨日狂瀉觸發警鐘，台股指數今年第2度失守半年線，大盤多次挑戰季線無功而返，關鍵還是量價走勢背離，盤勢陷入膠著，後續恐阻礙多方持股信心；短線若沒有新的利多催化，不排除指數可能擴大震盪區間，而OTC櫃買指數防守在半年線之上，顯示中小型個股相對抗震。

台積電 台股指數

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