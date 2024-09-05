台股暴跌 宏碁陳俊聖：三因素造成市場上演「恐怖片」

台股4日重挫近千點，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，市場正在上演「恐怖片」（horror show），主要是因美國總統大選即將到來，地緣政治情勢升溫以及AI尚未出現殺手級應用，讓市場開始釐清AI發展現況（reality check on AI）等三大因素造成。

台股昨日重挫999.46點，收在21092.75點，外資血洗台股，賣超1,007億元寫下歷史紀錄。

宏碁在德國柏林舉辦next@acer發表會，陳俊聖接受媒體訪問時，提到台股暴跌近千點，全球市場正在上演「恐怖片」中，陳俊聖分析，有三個因素造成這種狀況。

他指出，第一、好幾個選舉還沒結束，尤其大家關注的美國總統大選，隨著時間逼近，有候選人談到台灣議題時可能會用更激進的言語，造成市場恐慌。

第二，則是地緣政治情勢改變。陳俊聖表示，例如以色列已經不只是跟哈瑪斯打仗，現在伊朗也涉入，而俄烏戰爭不再是俄羅斯攻打烏克蘭，現在烏克蘭也反擊進攻俄羅斯。

第三，則是AI尚未出現殺手級應用，讓市場開始釐清AI發展現況。陳俊聖解釋，雖然輝達（NVIDIA）財報表現不錯，但股市反應卻不一，是因為大家擔心AI應用在哪。

陳俊聖分析，很多業者花了這麼多資本建資料中心，可到底誰真的挖到金？恐怕只有微軟Copilot能賺到錢，而其他企業現階段可能無法，投資人不太可能縱容公司繼續大量投資。