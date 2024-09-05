跌999點有什麼影響？飯照吃股息照領！存股哥：持續投入累積張數
盤中再跌千點，最終下跌999點，光是今年就包辦歷史前三大跌點，分別是：
8/5跌1807點
8/2跌1004點
還有9/4跌999點
暴漲暴跌似乎是今年的常態了，但我覺得長投存股依然適用目前的投資環境，過去每一次股災都已消失在歷史洪流當中，現在回頭看影響根本微乎其微。
大漲時都說要長期投資存股，大跌時變成信心全無，今天立志存股，兩天後果斷賣出，人性就是如此，所以才說存股是很違反人性的一種投資方式，要你在下跌時持續買進，是需要相當大的信心。
孫子兵法告訴你，知己知彼 百戰不殆，現在最大的敵人是什麼？頂多就是一天跌1807點，那上次跌1807點有什麼影響？如果你是存股人那對你的影響似乎也不大，最多就是帳面醜了點。
那今天跌999點又會有什麼影響？好像也是沒什麼影響，飯照吃股息照領，有質押的顧一下維持率，有信貸的顧一下現金流，股息持續再投入，壓低成本價累積張數，簡單輕鬆。
我今天的帳面跌近20萬，維持率下降5%目前205%、負債比30%，這個月領總值12萬的股息，一切的一切都還在可控制範圍內，總之講了那麼多，結論就是「問題不大」。
天下本無事庸人自擾之
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