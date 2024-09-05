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台股上市市值蒸發3.2兆 外資狂賣千億元

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股重挫999.46點，收在21092.75點，成交值新台幣4851.05億元。台股示意圖。聯合報記者黃仲裕／攝影
台股重挫999.46點，收在21092.75點，成交值新台幣4851.05億元。台股示意圖。聯合報記者黃仲裕／攝影

美股四大指數大跌，衝擊台股昨（4）日開盤即跳空重挫517點，盤中賣壓大舉出籠，一度崩跌逾千點，終場重挫999點，收在21,092點，成交量擴大到5,090.7億元，外資血洗台股，賣超1,007億元寫下歷史紀錄。

美國製造業景氣低迷，再加上半導體股的需求疑慮揮之不去，同時輝達遭政府反壟斷調查，使得費半指數崩跌 7.7%，AI指標股台積電ADR、輝達分別重挫 6.53%、9.53%，拖累台股昨天跌幅4.5%，並寫下七大紀錄。

七大紀錄分別為：一、收盤重挫999點，為史上第三大跌點；二、盤中大跌1,170點，居史上第三大盤中跌點；三、上市市值蒸發3.2兆元，居史上第三大，上櫃蒸發2,113億元，史上第六大，市櫃合計蒸發3.4兆元，為歷來第三大。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

四、台積電大跌51元，收889元，市值蒸發1.3兆元，居史上第五大；五、台指期大跌1,104點，為歷來第三大跌點；六、三大法人共計賣超台股1,232.4億元，寫最大單日賣超紀錄，其中外資賣超1,007.5億元，攀史上最大單日賣超紀錄，投信買超114.8億元，為歷來第八大，自營商賣超339.7億元，為史上第三大紀錄。七、八大公股行庫買超217.2億元，史上最高金額。

盤面上，19大類股全盤盡墨。融資餘額減少39.6億元，來到3,097.3億元；融券餘額增加0.6萬張，為25.9萬張。

法人認為，台股技術面與籌碼面均不利行情表現，台股這波將拉回打第二隻腳，甚至不排除指數將回測8月6日前低19,662點。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股大跌主因包括美國司法部向輝達發出傳票，調查輝達是否有違反反壟斷法，雖早已有風聲，預料也不至於有重大影響，但短線上還是一個變數，同時也加深市場對景氣的疑慮。尤其近來市場對利空相對敏感，預料台股仍將震盪整理，短線先看能否守住21,000點整數關卡。

台股 輝達

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