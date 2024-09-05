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輝達重挫9.5% AI被唱衰 美股領跌 台股遭殃

聯合報／ 記者陳儷方、編譯劉忠勇葉亭均／綜合報導

分析師質疑人工智慧（AI）熱潮、加上美中兩國製造業成長動能偏低引發全球成長疑慮，美股三日出現八月以來最大跌幅，這股賣壓延續到歐亞股市，其中又以日、台、韓股跌最凶，台股昨開低震盪走低，盤中大跌逾千點，終場收二萬一○九二點，崩跌九九九點，創史上第三大跌點。

中國大陸八月製造業與服務業景氣欠佳，美國八月製造業活動也連續第五個月萎縮，增添全球成長憂慮。此外，摩根資產指出，除非科技界以外的公司對AI需求開始成長，否則對AI支出的預期將難以證明合理性；貝萊德智庫也說，AI騰飛過程需要「數年，而不是幾季」。加上輝達傳出遭美國進一步調查反托辣斯問題、全球七月半導體銷售低於季節趨勢，促使投資人出場觀望。

美股三大指數三日同步重挫，締造八月初以來最大單日跌幅，晶片股賣壓更沉重，費半跌幅百分之七點七為二○二○年三月來最深。指標股輝達重挫百分之九點五，市值蒸發二七八九億美元，寫下美股史上最大市值跌幅紀錄，執行長黃仁勳身價銳減一百億美元。

彭博資訊報導，美國司法部之前已對輝達等企業發出問卷調查，如今則送出具有法律約束力的證人傳票，尋找輝達違反反托辣斯法律的證據，下一步可能就是正式提告。知情人士透露，官員擔心輝達可能讓買家難以轉換供應商，並懲罰那些並未完全使用其AI晶片的買家。

美股重挫拖累歐亞股市大跌，日經二二五指數昨暴跌一六三八點、跌幅百分之四點二，創一個月最大跌幅；首爾Kospi指數收盤挫跌百分之三點二。

台股無法置身事外，權王台積電下殺五十一元，以八八九元收盤，台新投顧副總黃文清表示，短線看來，這一波低點反彈上來的行情正式宣告結束，接下來只能等iPhone新機銷售及美國降息等訊息發布後，觀察對盤勢的影響。

美國 美股 輝達

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