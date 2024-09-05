台股大跌999點 金管會盯國際市場變化

台股昨（4）日大跌999點，金管會密切關注國際市場變化。金管會表示，台股昨雖跌幅4.5%居亞股中最慘，但若以今年至3日，台股仍上漲23.2%漲幅仍是亞股之首，擔保維持率172.5%，及累計前七月國內上市櫃公司營收23.9兆元是歷年同期次高，三大數據顯示台股基本面未有顯著改變。

金管會指出，受美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，美股主要四大指數下跌，拖累包括台股等亞股全盤均墨。

台股昨日跌4.5%，同時段上海跌0.61%，香港跌1.28%，新加坡跌1.45%，南韓跌3.23%，日本跌4.3%，台股單日跌幅是亞股中最慘。若以今年到3日止，台股上漲23.21%，相較日本漲15.61%、新加坡漲7.41%、香港跌3.54%、南韓漲0.35%、上海跌5.78%、深圳跌13.19%，台股漲幅仍居亞股之首。