台股重挫大跌 隔日沖大戶慘賠出場

台股昨（4）日重挫大跌，短線投資人一片淒風苦雨，其中尤以好不容易才從前次重挫中逐漸恢復信心的散戶，在新一波的股災中慘遭套牢206.6億元受傷最重；其他如市場大戶，特別是隔日沖大戶，也紛紛慘賠出場。

過去兩個月來，台股急跌後又急彈，投資人宛如乘坐「大怒神」，不少散戶投資人受傷慘重，使得融資餘額大幅驟減，因而使得在8月上旬指數急彈的初期，多數散戶不是無力再戰，就是銀彈有限，融資餘額增速相當緩慢。

直到行情突破半年線、即將反攻季線、行情似有V型反轉跡象時，散戶群才開始擴大買進力道。統計自8月12日開始，至9月3日台股重挫前夕，代表散戶的融資餘額，由2,930.3億元一路增加至3,136.9億元，區間增加206.6億元。