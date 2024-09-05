台股大跌999 點 千金股綠油油...減至13檔
千金股昨（4）日股價全面下跌，其中祥碩（5269）、嘉澤（3533）由於受到外資釋出報告調降目標價，因此股價紛紛強鎖跌停，表現弱勢；創意（3443）則跌出千金股行列，使整體檔數減至13檔。法人建議，台股近期市場情緒轉偏謹慎，操作上宜汰弱留強。
台股昨日大跌999點，為史上收盤第三大跌點，除19大類股全盤盡墨外，千金股也呈現一片「綠油油」，其中祥碩和嘉澤表現最為弱勢，雙雙亮綠燈強鎖跌停，市場氛圍所受衝擊不容小覷。
值得注意的是，原本屬於千金股行列的創意，昨日股價終場重挫83元，收盤價跌至987元，跌出千金股行列，因此使得千金股檔數減少至13檔。
法人分析，千金股普遍下跌顯示市場風險情緒升高，投資人對高價股的信心明顯減弱。隨著千金股減少，市場也對其他高價股的走勢更加關注，特別是外資期貨淨單空再度逼近4萬口大關，輝達近期收到美國司法部反壟斷調查傳票，將連動相關千元以上的半導體股與AI概念股恐將承壓。
外資瑞銀證券科技產業分析師劉宇喬在最新出具的「透視亞洲半導體」產業報告中指出，祥碩長線雖受惠與超微一同擴大市占的趨勢，加上升規USB 4.0將帶來20%至30%的營運貢獻、以及中國大陸市場業務重啟，因此仍維持「買進」評級。
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