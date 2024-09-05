公股砸217億護盤 史上最大 強力加碼台積電

台股昨（4）日大跳水，八大公股行庫逢低進場大舉護持，買超217.2億元，成為公股護盤史上最大金額。其中華南永昌買超達61.2億元最多；公股買超方向，除高息ETF外，重點加碼台積電，護盤指數的意味相當明顯。

台股近期橫盤震盪後，昨日突然重挫大跌，令市場相當錯愕。而八大公股行庫則強力護盤，大舉買超台股217.2億元，買超金額攀單日護盤史上最大手筆，並已連續11個交易日進場買超，累積買超金額高達442.2億元。

統計各家公股買超金額，其中以華南永昌證券買超最多、達61.2億元，其餘依序為兆豐證券買超46.2億元、第一金證券35.8億元、臺銀證券27.6億元、合庫23.2億元、台灣企銀12.1億元、土銀7.3億元、彰銀則3.7億元。

在個股方面，八大公股護持的前15大買超標的依序為：群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、中信金、期街口S&P布蘭特油正2、大華優利高填息30、元大高股息、台積電（2330）、凱基優選高股息30、開發金、臺企銀、兆豐金、第一金、中鋼，買超張數介於3萬張至5,127張之間。

八大公股昨日買超前15大標的 圖／經濟日報提供

其中，買超的前15大標的中，ETF包括群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、街口S&P布蘭特油正2、大華優利高填息30、元大高股息、凱基優選高股息30，共占八檔。

買超金額的前五大標的，則以台積電買超金額最多，共達72.9億元，其次依序為廣達9.2億元、聯發科7.8億元、群益台灣精選高息7.3億元、元大台灣50達7.3億元。

值得留意的是，台積電昨日跌51元，成為史上第六大跌點，引發市場一片恐慌。不過，隨國際半導體展已於昨日開展，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻表示，CPO技術趨勢將在未來三年內成為最重要的技術之一，預期台積電將在此趨勢中受益，後市可期。