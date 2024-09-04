台股暴跌近千點 宏碁陳俊聖指3大因素釀恐慌

台股今天收盤大跌999.46點，電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出3大因素造成市場恐慌，包括美國總統大選即將到來、地緣政治升溫、市場釐清人工智慧（AI）現況。

台股今天重挫999.46點，收在21092.75點，成交值新台幣4851.05億元；三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超達1230.84億元。

陳俊聖今天出席宏碁在德國柏林舉辦的next@acer發表會，為今年底消費旺季新產品造勢，他接受媒體採訪時談到台股暴跌指出，市場正在上演「恐怖秀」（horror show），第一個原因是美國總統大選即將到來，候選人談到台灣議題時可能會用更激進的言語，造成市場恐慌。

其次，陳俊聖表示，地緣政治情勢已經有所改變，正在升溫當中，例如以色列不只跟哈瑪斯打仗，伊朗也涉入；俄烏戰爭不再是俄羅斯攻打烏克蘭，現在烏克蘭也反擊進攻俄羅斯。

此外，他也提到，AI還沒出現殺手級應用，市場開始釐清AI發展現況（reality check on AI），雖然輝達（NVIDIA）財報表現不錯，但股市反應卻不同，因為投資人越來越緊張，業者花費許多資本支出建置資料中心，還沒看到效益，如果沒有新的商業模式出現，投資人不太可能縱容公司繼續大量投資。