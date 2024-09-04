台股重跌近千點 集中市場融資餘額減39.61億元

台股集中市場指數今天終場下跌999.46點，收在21092.75點，創台股史上第3大收盤跌點；被視為散戶動能的融資餘額今天減少新台幣39.61億元。

台股今天大跌，三大法人合計賣超1230.83億元，其中外資大砍1007.51億元，賣超創單日新高，自營商也大幅賣超339.72億元，僅本土投信逆勢買超116.40億元。

集中市場信用交易統計晚間出爐，台股最新融資餘額3097.35億元，比週二的3136.96億元減少39.61億元，為8月6日以來最大單日縮減。

第一金投顧董事長陳奕光認為，今天台股重挫主要是被動式下跌，昨天美國公布製造業PMI（採購經理人指數）數字不理想，加上傳出美國司法部對輝達（NVIDIA）展開反壟斷調查，兩大利空壓垮美股，尤其半導體類股，台股今天跟著壓回打第2支腳。

展望後勢，陳奕光認為現在台股所有短期均線都已經跌破，短線先看21000點能不能守住，不然就得回防20000點整數關卡，週五美國將公布非農就業報告和失業率，成為重要觀察指標。