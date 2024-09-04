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台股暴跌 金管會：密切關注國際市場變化

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台股4日大跌近千點，金管會密切關注國際市場變化。金管會表示，台股4日雖跌幅4.5%居亞股中最慘，但若以今年至今，台股仍上漲23.2%漲幅仍是亞股之首，擔保維持率172.5%，及累計前7月國內上市櫃公司營收23.9兆元是歷年同期次高，三大數據顯示台股基本面未有顯著改變。

金管會指出，受美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，美股主要四大指數下跌，拖累包括台股等亞股全盤均墨。

其中台股4日跌幅4.5%，同時段上海跌0.61%，香港跌1.28%，新加坡跌1.45%，韓國跌3.23%，日本跌4.3%，台股單日跌幅是亞股中最慘。

若以今年到9月3日止，台股上漲23.21%，相較日本漲幅15.61%、新加坡漲幅7.41%、香港跌幅3.54%、韓國漲幅0.35%、上海跌幅5.78%、深圳跌幅13.19%，台股漲幅仍居亞股之首。

信用交易的擔保維持率則是到9月3日是172.48%，也仍在金管會150%以上的安全水位。

台股基本面部分，金管會也指出國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高，本益比約23.56倍，現金殖利率達2.43%（加計股票股利為2.53%），顯示台股基本面並未顯著改變。金管會表示將密切關注國際金融市場變化。

亞股 台股 美股 金管會

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