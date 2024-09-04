快訊

U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

美股重挫 投信法人建議定期定額分批布局 AI 產業

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國最新公布的8月ISM製造業指數低於預期，經濟動能放緩疑慮再起，加上AI霸主輝達重挫，三大利空襲擊，美股9月開局即大跳水。外媒報導，據Wind資料顯示，自1928年以來，標普500指數9月平均跌1.2%，各界關切美股「9月魔咒」（September Effect）是否再現。統一投信表示，無論今年是否能破除魔咒，AI依舊是未來長線的大勢所趨，建議逢低分批進場，或以定期定額布局長線行情。

美股3日全面下殺，道瓊跌 1.5%、標普 500 指數跌2.1%，科技股為主的那斯達克跌 3.2%，費半指數單日更是崩跌7.7%，創下2020年新冠疫情引發股災之後單日最大跌幅。AI 晶片大廠輝達受到美國司法部的反壟斷調查，股價大跌近 10%。

統一投信表示，引爆美股重挫的主要引線是經濟數據疲弱，美國昨公布8月製造業指數，雖從 7 月的 46.8 升至 47.2，但仍低於市場預期，且已連續5個月低於50的景氣榮枯線。製造業PMI指數也不如預期，由於美國製造業占整體經濟的 10.3%，投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫。周五的非農數據將是是否化解經濟隱憂的關鍵重點。

統一FANG+ ETF（00757）經理人林良一表示，目前美國PCE數據反映了民眾消費力仍強勁，並跑贏通膨，有助降低市場對勞動力市場的擔憂。市場預期聯準會降息的一季之後，美國經濟將恢復成長動能。長線而言AI仍會是發展主軸，建議投資人短線上逢拉回皆可伺機進場布局，或透過定期定額方式累積部位，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。

美國經濟 美股 製造業

延伸閱讀

輝達暴跌與美數據疲軟拖累 亞股隨美股頹勢挫跌

輝達暴跌拖累晶片股湧賣壓 專家：可逢低布局買亞洲科技股

北京香山論壇將展開 美國擬派國防部副助理部長蔡斯參加

美方軍售「優先」供台！AIT處長谷立言：不排除與台灣合作生產可能性

相關新聞

台股大跌近千點 金管會信心喊話

台股今天大跌999點，金管會出面信心喊話指出，今年以來股市走勢：今年截至3日止，台股上漲23.21%，相較日本漲幅15....

外資賣超1,007億創新紀錄 但竟買超這檔金融股9.38萬張

台股4日以21,092.75點收盤，大跌999.46點，外資首度單日賣超逾千億元，賣超金額高達1,007.51億元，寫下...

外資大逃殺...中信金蟬聯外資賣超冠軍 台積電也被大砍

台股4日以21,092.75點收盤，大跌999.46點，三大法人賣超1,230.84億元，尤以外資賣超1,007.51億...

外資首次賣破千億創歷史！台股大跌999點 今年成外資賣超「刷榜年」

台股4日跌破半年線，一度重挫超過千點，終場大跌999.46點，收在21,092.75點，跌幅4.52%。外資也首次大賣台...

美股9月魔咒現？ 法人：逢低分批布局、定期定額好機會

美國最新公布的8月ISM製造業指數低於預期，經濟動能放緩疑慮再起，加上AI霸主輝達重挫，三大利空襲擊，美股9月開局就大跳...

輝達收傳票暴跌！台股受牽連重挫999點 創史上第三大跌點

台股長達半個月的橫盤整理後，今（4）日在美股及台積電ADR的重挫殺傷下，跳空重摔千點，加權股價指數開低震盪走低，以2萬1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。