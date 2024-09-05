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就市論勢／金融、食品防禦力佳

經濟日報／ 張正中（第一金台灣核心戰略建設基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國費半指數重挫，主要受輝達遭控壟斷疑慮遭美國司法部調查股價大跌影響，台股也在權值半導體股急挫壓力下，昨（4）日開盤急跌超過千點，收盤跌999點，跌幅4.5%，指數收在21,092點，整體成交金額達約5,090億元，急跌帶動買盤湧入，有利盤勢止穩，市場靜候9月中過後聯準會降息決議，等待資金行情再現，投資人可分批布局跌多半導體股，亦可適度納入防禦標的。

短線市場對美國景氣走緩擔憂加深，美國公布ISM製造業指數不如預期，本周五非農就業人口數是否再呈上升趨勢，可能左右後續失業率數據，此外，輝達司法調查及國際間政治局勢變數，像是美國大選選情膠著，以巴戰局及美中關係、台灣政局也存在紛擾，近期市場遭受不確定性因素籠罩。

投資建議

不過正面來看，聯準會可能放大降息幅度，資金行情可期，此外，大幅拉回修正，有利換手買盤湧入，昨天成交金額大幅放大，為8月初黑色星期一急跌後單日成交最大量；本周台北舉行的國際半導體大展，大廠群放利多，話題行情是否有效撐盤止跌，值得關注。

美國科技股大幅拉回，市場靜候9月18、19日FOMC會議動向，期待降息後資金行情再釋放，短線盤勢保守，半導體股大幅拉回可分批買進，建議近期投資組合可納入金融、食品、百貨等防禦股，以降低整體資產波動度。

半導體 美國大選

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