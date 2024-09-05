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外資偏多操作股 吸睛

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美科技股狂瀉，衝擊台股昨（4）日跌破所有均線，雖然外資續站賣方，但卻逆勢買超遠傳（4904）、三陽工業等標的，且借券賣出部位同步回補，採「雙重偏多操作」，有助股價領漲抗震，吸引避險資金進駐。

美國製造業PMI數據低於預期，市場重燃經濟降溫疑慮，加上美司法部對輝達（NVIDIA）進行反壟斷調查，引發美晶片股全面重挫，在外資大賣逾千億元下，台股重挫近1,000點，跳空摜破下檔月線、半年線。

台新投顧副總經理黃文清指出，多頭挑戰季線無功而返，主要是外資態度偏空，但觀察期間仍有部分個股獲得青睞，採取買超現貨且借券賣出部位回補的「雙重偏多操作」，股價下檔較具支撐力道，有利後市表現。

篩選外資近十日逆勢買超，同期間借券賣出部位減少，且股價明顯抗跌的強勢股，除遠傳、台灣大、旺矽、億光、漢唐、亞泰、東科-KY、是方、瑞儀等電子股，以及南仁湖、三陽工業、怡利電等傳產股。

電信股股價向來波動不大，並擁有殖利率優勢，在台股近期盤面氛圍轉趨保守下，遠傳、台灣大獲得外資買盤轉進並不意外，其餘包括億光、漢唐、瑞儀等位階不高且具高殖利率題材個股，亦成為保守型資金暫時停泊標的。

展望後市，大型本國投顧分析，台股先前漲至季線附近追價意願縮減，技術面出現量價背離，所謂「淺水無大魚」，導致盤勢陷入膠著；緊接著季線將往上扣抵，恐形成中期蓋頭反壓，阻礙多方持股信心，短線若無新利多催化，不排除指數可能擴大震盪區間。

借券賣出 台股 外資

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