台股大跌近千點 金管會信心喊話
台股今天大跌999點，金管會出面信心喊話指出，今年以來股市走勢：今年截至3日止，台股上漲23.21%，相較日本漲幅15.61%、新加坡漲幅7.41%、香港跌幅3.54%、韓國漲幅0.35%、上海跌幅5.78%、深圳跌幅13.19%、美國道瓊漲幅8.62%。台股集中市場日均成交量約4,327.11億元，相較去年同期增加54.74%。
此外，今年截至7月底本益比約23.56倍，現金殖利率達2.43%（加計股票股利為2.53%），國內上市櫃公司截至113年7月底累計營收約23.86兆元，較去年同期增加11.69%，為歷年同期次高。而擔保維持率數字至3日止，信用交易整戶擔保維持率為172.48%。金管會也表示，將密切關注國際金融市場變化。
金管會也分析，主要因為美股因前一交易日（113/9/3）因美國ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，美股主要4大指數跌幅介於1.51%至7.75%。4日的亞股截至台股收盤時大多下跌，台股收盤指數21,092.75點，下跌999.46點，跌幅4.52%，1點半收盤時成交量4,851.05億元，外資賣超912.63億元。同時段上海跌0.61%，香港跌1.28%，新加坡跌1.45%，韓國跌3.23%，日本跌4.30%。
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