外資賣超1,007億創新紀錄 但竟買超這檔金融股9.38萬張

台股4日以21,092.75點收盤，大跌999.46點，外資首度單日賣超逾千億元，賣超金額高達1,007.51億元，寫下史上最高紀錄，統計外資買賣超個股發現，高居第一名的都是金融股，新光金（2888）持續獲得外資青睞，單日買超93,841張，連四買。

台股早盤以21,574.65點開出，下跌517.56點，失守半年線，開盤不到5分鐘就急殺至20,922.17點，重挫1,170.04點，終場則以21,092.75點收盤，下跌999.46點，跌幅4.52%。

台股重挫創歷史第三大收盤跌點，三大法人賣超1,230.84億元，外資則是首度單日賣超逾千億元，創下史上最高賣超金額紀錄，外資賣超1,007.51億元，投信買超116.4億元，自營商賣超（合計）339.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超115.45億元，自營商（避險）賣超224.28億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、台新永續高息中小、富邦恒生國企正2（00665L）、中工（2515）、元大滬深300正2（00637L）、永光（1711）、富邦越南、群益優選非投等債、訊舟（3047）、復華日本龍頭等。

中信金（2891）、台新金（2887）爭相求娶新光金，相較於中信金遭外資持續賣超，新光金則是獲得外資買盤青睞，持續蟬聯外資買超個股冠軍，外資4日買超新光金93,841張，居單日買超最多個股；另外，中工也獲外資買超4,613張，永光也是外資買超標的，單日買超2,783張。