外資大逃殺...中信金蟬聯外資賣超冠軍 台積電也被大砍

台股4日以21,092.75點收盤，大跌999.46點，三大法人賣超1,230.84億元，尤以外資賣超1,007.51億元最多，寫下單日賣超金額歷史新高紀錄，外資大逃殺，中信金（2891）持續蟬聯外資賣超個股冠軍，外資單日賣超94,432張，連13賣，台積電（2330）也是外資提款標的，遭賣超49,026張。

台股早盤以21,574.65點開出，下跌517.56點，失守半年線，開盤不到5分鐘就急殺至20,922.17點，重挫1,170.04點，終場則以21,092.75點收盤，下跌999.46點，跌幅4.52%。

台股重挫創歷史第三大收盤跌點，三大法人賣超1,230.84億元，外資則是首度單日賣超逾千億元，創下史上最高賣超金額紀錄，外資賣超1,007.51億元，投信買超116.4億元，自營商賣超（合計）339.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超115.45億元，自營商（避險）賣超224.28億元。

美股周二重挫下，台股早盤跳空開低後走低，權王台積電一開盤就跌破900元，終場收在889元，下跌51元，跌幅5.42%，市值急縮1兆3,226億元，降至23兆549億元，滑落至24兆元之下，影響大盤指數約394點，不過，仍守住半年線。

美股9月第一天開盤就出現暴跌，市場對經濟成長和貨幣政策的焦慮衝擊美股的表現，晶片股遭受衝擊，美股「科技七雄」全部走低，輝達大跌9.5%，市值蒸發近2,790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌，台股相關AI股也是重挫走勢；廣達（2382）、緯穎（6669）跌幅超過8%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）跌幅8~9%，鴻海（2317）跌幅近3%，收在179.5元。

外資大賣超，創下史上最高賣超金額，統計外資賣超前十大個股依序是中信金、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息（0056）、群益台灣精選高息、台積電、國泰永續高股息、聯電（2303）、中鋼（2002）、兆豐金（2886）、開發金（2883）等。

中信金持續遭外資大賣超，4日仍是外資賣超個股冠軍，外資單日賣超94,432張，連續13個交易日賣超，不過，投信則是買超30,387張，連四買；台積電也遭外資大砍，單日賣超49,026張，連二賣；聯電則遭外資賣超29,336張。