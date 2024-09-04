外資首次賣破千億創歷史！台股大跌999點 今年成外資賣超「刷榜年」

台股4日跌破半年線，一度重挫超過千點，終場大跌999.46點，收在21,092.75點，跌幅4.52%。外資也首次大賣台股超過千億元，賣超1,007.51億元，同時也是史上最大的賣超金額，統計外資賣超金額前十名中，有七次都在今年發生。

台股今直接向下跳空跌破半年線，以2,1574.65點開低，下跌517.56點，並且不到5分鐘即下挫至最低點2,0922.17點，一度大跌1,170.04點，睽違一個月再度出現下跌逾千點的情形。盤中雖然出現反彈，但尾盤賣壓仍重，收盤離今日最低點20,922.17點只多了170.58點。

今年宛如外資賣超金額的「刷榜年」，頻頻更新紀錄，今日外資賣超台股1,007.51億元，為台股史上最大外資賣超金額，第二名為今年的8月2日，當天台股重挫1,004.01點，外資賣超944.30億元。

除了第三、第六和第十名為其他年份，2024年外資賣超金額擠進前十名的還有4月19日的857.52億元，7月26日的844.17億元，1月17日的782.22億元，8月5日的687.74億元，7月19日的643.58億元。

值得注意的是，8月5日創下最大跌點1,807.21點，但當日外資僅賣超687.74億元，遠少於今日的千億賣超金額。