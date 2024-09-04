美股9月魔咒現？ 法人：逢低分批布局、定期定額好機會

美國最新公布的8月ISM製造業指數低於預期，經濟動能放緩疑慮再起，加上AI霸主輝達重挫，三大利空襲擊，美股9月開局就大跳水。外媒報導，據Wind資料顯示，自1928年以來，標普500指數9月平均跌1.2%，市場關切美股「9月魔咒」（September Effect）是否再現？統一投信表示，無論今年是否能破除魔咒，AI依舊是未來長線的大勢所趨，建議逢低分批進場，或以定期定額布局長線行情。

美股周二全面下殺，道瓊跌 1.5%、標普 500 指數跌2.1%，科技股為主的那斯達克跌 3.2%，費半指數單日崩跌7.7%，創下2020年新冠疫情引發股災之後單日最大跌幅。AI 晶片大廠輝達受到美國司法部的反壟斷調查，股價大跌近 0%。

統一投信表示，引爆美股重挫的主要引線是經濟數據疲弱，美國公布8月製造業指數，雖從 7 月的 46.8 升至 47.2，但仍低於市場預期，且已連續5個月低於50的景氣榮枯線。製造業PMI指數也不如預期，由於美國製造業占整體經濟的 10.3%，投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫。周五的非農數據將是能否化解經濟隱憂的關鍵重點。

統一FANG+ ETF（00757）經理人林良一表示，目前美國PCE數據反映了民眾消費力仍強勁，並跑贏通膨，有助降低市場對勞動力市場的擔憂。市場預期聯準會降息的一季之後，美國經濟將恢復成長動能。

林良一進一步指出，長線而言AI仍會是發展主軸。由於00757的持股集中度高，攻擊性強，在修正時也會有較劇烈的震盪，投資人可透過定期定額把控資金風險，以時間換取空間，消弭單一時點的不確定性，有助提高布局的容錯率。

林良一強調，因00757成分股都是科技巨擘，歷經回檔修正後，「修復力」、「彈跳力」、「未來力」的三大實力可望展現。短線上逢拉回皆可伺機進場布局，或透過定期定額方式累積部位，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。