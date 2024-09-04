輝達收傳票爆跌！台股受牽連重挫999點 創史上第三大跌點

台股長達半個月的橫盤整理後，今（4）日在美股及台積電ADR的重挫殺傷下，跳空重摔千點，加權股價指數開低震盪走低，以2萬1092點收盤，崩跌999點，創史上第三大跌點，跌幅4.52％，成交量放大至4851億元。史上前三大跌點，集中出現在今年第3季。

權王台積電下殺51元，以889元收盤，跌幅5.43％，再度跌破900元大關，海跌5.5元，以179.5元收盤，跌幅2.97％，聯發科重挫6.97％，每股大跌85元，以1135元收盤。台股各族群幾乎全倒，千檔個股收黑。

台新投顧副總黃文清表示，台股受到美股重挫影響而大跌，半導體及AI（人工智慧）股票是跌勢重心，台股電子族群跌幅達5.15％，半導體跌幅5.48％，各類股也無一倖免，短線上看來，這一波低點反彈上來的行情已正式宣告結束，接下來只能等iPhone新機銷售及美國降息等訊息發布後，觀察對盤勢的影響。

黃文清指出，輝達因涉嫌違反反壟斷法而收到美國司法部傳票，股價崩跌9.53％，連帶使得費城半導體指數狂殺7.75％，股市短線上應該不會有正面利多訊息，後續要觀察美國8月就業報告表現。

至於台股是否再往下測？黃文清表示，指數應該偏跌，在經濟基本面未獲釐清前，或是後續沒有更正面的利多消息前，行情將繼續整理，預期明天不致於再有重挫，震盪機會居多，因為各短期均線均為跌破狀態，下檔支撐先看整數關卡即2萬1千點。

不過，今天台股盤中最低下殺至2萬922點，各個整數關卡支撐力道有待考驗。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤今天是打第二支腳，但前提是不能跌破前低，前低第一支腳最低點是8月6日創下的1萬9662點。