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開盤重挫台股暴跌999點！三大法人賣超1230億 外資賣超創史上最高
台股4日跌破半年線，一度重挫超過千點，終場大跌999.46點，收在21,092.75點，跌幅4.52%，成交量擴大至4,851.05億元，三大法人賣超1,230.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,007.51億元，外資賣超金額創史上最大，投信買超116.4億元，自營商賣超（合計）339.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超115.45億元，自營商（避險）賣超224.28億元。
受到美股重挫影響，台股一開盤即下跌超過500點，不到五分鐘跌勢更擴大至千點，儘管隨後出現反彈，但尾盤賣壓仍重，收盤離今日最低點20,922.17點只多了170.58點。台積電（2330）收889元，跌幅逾5%，是繼8月5日大跌後，睽違近1個月再出現8字頭，不過台積電仍守住半年線，較大盤表現強勢。AI股一片倒，廣達（2382）、緯穎（6669）重跌超過8%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）跌幅8~9%，鴻海（2317）較為抗跌，跌幅近3%，收179.5元。
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