輝達崩跌釀災 台股盤中收盤皆創史上第3大跌點

費半指數重摔加上輝達崩跌9.53%，拖累台股今天盤中大跌1170.04點，是史上盤中第3大跌點，一度失守21000點大關，隨後跌幅收斂，終場下跌999.46點，收在21092.75點，仍創台股史上第3大收盤跌點。

8月美國製造業數據疲弱，引發經濟降溫疑慮，加上傳出輝達（NVIDIA）收到美國司法部傳票，面臨反壟斷法調查，引發半導體族群跌勢，輝達週二暴跌11.37美元或9.53%，收在108美元；台積電ADR也大跌11.21美元或6.53%，收在160.49美元。費城半導體指數也重跌399.82點或7.75%，收在4759.00點。

台股今天一開盤就跳水，隨後低接買盤湧入，跌勢一度稍微收斂，不過尾盤賣壓再現，法人認為，觀察台股後勢，先看能不能守住21000點重要關卡支撐。

3大權值股部分，台積電今天終場大跌51元或5.43%，收在889元，失守900元重要關卡；鴻海挫5.5元或2.97%，收179.5元；聯發科也重跌85元或6.97%，收1135元。

千金股幾乎全軍覆沒，創意終場大跌83元，收在987元，退出千元俱樂部；祥碩、嘉澤亮燈跌停分別收在1560元、1360元；世芯-KY、緯穎、川湖等也都大跌超過5%。

傳產股方面，台塑四寶一片慘綠，台化終場下跌2.5元，收在39.4元，跌破40元大關，創下近15年來首見。台塑、南亞、台塑化也都下跌超過半根停板。

國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇分析，根據歷史經驗，第3季本就是美股走勢最弱的1季，且今年11月將面臨美國總統大選變數，短期市場波動可能偏大，但預期第4季美股有機會再迎來旺季。

國泰投信認為，從第2季GDP、初領失業金人數、零售銷售等數據來看，美國經濟仍具有相當韌性。美國經濟以服務業為主，製造業占整體經濟比重約1成，不能僅因部分經濟數據表現不佳而判定景氣可能衰退。