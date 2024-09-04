台股跌999點寫史上第三大跌點 收21,092點 台積電跌51元收889元
台股4日開低走低，終場收21,092.75點，跌999.46點，為史上收盤第三大跌點、跌幅4.5%，成交金額4,851.0億元。另外，櫃買指數也收跌3.2%。台積電（2330）收889元、跌51元、成交量擴張7.8萬張。
今日成交量大且走高的個股方面，前三強包括：羅昇（8374）收跌9.4%、爆量4.4萬張；喬福（1540）收跌3.5%、成交量達8.0萬張；百德（4563）收跌0.5%、成交量達2.5萬張。
在ETF方面，期元大S&P原油反1（00673R）收漲5.1%，國泰台灣加權反1（00664R）、富邦台灣加權反1（00676R）、元大台灣50反1（00632R）紛紛放量收漲4.3%至4.8%。另外，成交量大卻疲軟者包括：信立（4303）、欣興（3037）、廣達（2382）、光洋科（1785）、南亞（1303）、燿華（2367）、台化（1326）、金寶（2312）、華通（2313）、台塑（1301）等。
法人分析，美國8月ISM製造業指數低於市場預期，連續5個月呈現不到50的萎縮狀態，引發市場對經濟衰退的疑慮，因此市場轉向關注周五即將公布的8月非農就業報告與失業率表現，將牽動市場對經濟成長或衰退的判斷，以及9月聯準會降息幅度預期，本波降息循環將是預防性降息，根據過去經驗，預防性降息有助經濟及投資信心回穩。
另外，國際半導體展及矽光子產業論壇今日展開，10日則為蘋果新產品發表，盤面聚焦相關題材。此外，今晨傳出輝達（NVIDIA）收到美國司法部反壟斷調查傳票，收盤下跌9.5%，半導體族群及相關AI概念股恐將承壓。
台股方面，近期成交量能明顯萎縮，加上外資期貨淨單空再度逼近4萬口大關，市場情緒偏謹慎，操作上建議汰弱留強。選股方向以蘋果供應鏈、先進半導體及封裝、光通訊、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群，可留意。
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