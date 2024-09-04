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台股大跌 台塑四寶再度破底 台化跌破40元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股4日開盤不到五分鐘就下殺超過千點，盤中一度重挫至20,922.17點，跌破21,000點關卡，盤中雖有跌幅縮小，但反彈力度薄弱。其中未參與到8月初大跌後強彈行情的台塑四寶，今再度破底，南亞（1303）、台化（1326）盤中跌幅均超過5%，台塑（1301）、台塑化（6505）也下跌逾4%。

台股開盤直接跌破半年線，以21,574.65點開低，下跌517.56點，並且不到5分鐘指數便急殺至20,922.17點，一度大跌1,170.04點，睽違一個月再度出現下跌逾千點的情形。

台股8月5日時下跌1,807.21點，創單日收盤最大跌點，也爆出6,407.94億元大量，自此上演反彈行情，一路反攻至季線才休息整理。不過台塑四寶未跟著一起反彈，反而股價持續向下探低，並且在今日皆再創新低。

台塑以48.35元開低走低，一度下跌至47.25元，盤中跌幅近5%，股價位階已來到2008年12月；南亞以42元開低，盤中下跌逾6%，面臨40元保衛戰；台化更在盤中跌破40元，一度下跌至39.55元，台塑化也下跌逾4%。

籌碼方面，雖然投信已連買台塑長達9天，幾乎整個8月買超台化，也持續買超南亞大於賣超，但仍無法使股價止穩。

亞系外資最新出具的「台灣石化產業」報告中表示，2024下半年市場狀況依然疲弱，缺乏明顯催化動能，建議保持謹慎態度。

亞系外資表示，在化學相關多個領域上，如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和乙二醇（EG）等，長期以來利潤一直處於低位，台塑也表示計劃在2024年下半年保持較低設備作業率，以應對低迷需求。在需求疲軟下，包括台塑化已將其乙烯相關原料運轉率降至40%以下。

台塑化

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