泓德能源9/26 於一般板上市 競價拍賣底價160.68元

泓德能源-創（6873）預計9 月 26 日改列一般板上市，競價拍賣將在9月5~9日辦理，競價拍賣底價 160.68 元，之後在9月13~18日公開申購，承銷價暫定 188 元，以4日盤中股價242元計算，若是抽中可望獲利5.4萬元，報酬率28.72%。

泓德能源-創新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為 160.68 元， 20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格 1.17 倍為上限，承銷價暫定為 188 元。

競價拍賣期間為 9 月 5 ~ 9 日，底價以 9 月 2 日前創新板有成交之 30 個營業日其收盤價簡單算數平均數之 7 成為上限，競拍底價為每股 160.68 元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，將於 9 月 13 日進行公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 1.17 倍為上限，暫定為每股 188 元。

泓德能源為全國第一家於創新板上市並掛牌交易的能源公司，也是第一家於創新板送件申請轉板改列一般上市的公司。2024 年 4 月 12 日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI 全球小型指數成分股。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過 650 億，為全台最大綠能資產管理平台。旗下以電站維運為主要業務的子公司「泓博能源」，截至 2023 年底的維運容量為 310MW，其所提供的太陽光電系統之維運服務，已取得國際第三方認證機構 TÜV NORD AAA 認證最高等級肯定。

專業養殖團隊「星源漁業」，將台南七股的日運場案打造為台灣指標性漁電共生案場，來自台灣產官學界與海外觀摩的參訪川流不息，去年首次收成即有逾 10 萬臺斤。

泓德能源推出自有品牌 TITAN，包含智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務。智慧綠能管理平台 TITAN，串聯旗下所有解決方案與表前／表後設備，提供光電、儲能、輔助服務、售電與電力交易雲打造能源物聯網平台，並開發智能選址、智能維運、預測與風險分析和交易策略等 AI 應用。子公司「星佑能源」聚合表前與表後資源，不僅可以上線參與日前輔助服務市場，更可因應最新系統應用或電力市場規則，為業主客製化能源管理系統與控制策略，並運用 AI 預測技術訂定投標策略以最大化案場效益。

負責綠電購售的子公司「星星電力」為台灣前三大售電業者，累計至今年 8 月底，綠電轉供總合約度數超過 155 億度，轉供據點超過 1,800 個，憑證張數超過 50,920 張。受惠於能源署開放光電二、三型發電業者可透過售電業轉售綠電，今年 7 月 1 日正式轉供 13 個三型電廠綠電並移轉憑證給 23 個用電戶，不僅是星星電力多對多首例，同時也創下業界最高速紀錄，達成發電業者、售電業者與用電業者三贏局面。子公司「星舟快充」為全方位充電營運商，提供充電設備銷售、充電站營運與加盟等服務，並持續與全家便利商店、全聯福利中心、城市車旅等知名連鎖品牌合作，截至今年上半年已開發 272 個充電站。

泓德能源成功開創事業版圖，深耕台灣同時著眼海外電力自由化市場，是第一家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司，成功拿下標案並取得日本政府 20 年補貼金額。另與澳洲電力零售商 ZEN Energy 簽定備忘錄，將攜手合作包含光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、虛擬電廠（VPP）合作和儲能案場開發。

資深證券分析師黃漢成指出，台股目前呈現高檔量縮走勢，並且有主力撤守的狀況出現，大盤將考驗 8 月 23 日的低點 21935 點能否有守，不然台股再打第二隻腳的可能性一直在升高之中。而且 外資空單口數高達 4 萬口，也對多方不利。